Эд Ширан стал самым продаваемым исполнителем

Британский певец Эд Ширан возглавил рейтинг самых продаваемых исполнителей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад Международной федерации производителей фонограмм (IFPI).
Третий студийный альбом Ширана Divide стал самым продаваемым в 2017 году, в 36 странах он стал мультиплатиновым. Композиция Shape of You стала самой продаваемой.
В прошлом году рейтинг возглавлял Дрейк. В этом году он опустился на второе место с альбомом More Life. Третью строчку рейтинга заняла Тейлор Свифт с альбомом Reputation.
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)
Ставшая фильмом года секс-драма шокировала кинокритиков
Главную награду 68-го Берлинского кинофестиваля вручили...
СМИ: Экс-супруга Джигарханяна собиралась замуж сразу после развода (3)
Элина Мазур, которая раньше представляла интересы...
Positivus 2018 обновил список гостей: будет Prodigy (1)
Организаторы фестиваля Positivus начинают объявлять список...
TOP новостей
Работники торгового центра в ужасе от того, чем их кормят на работе (5)
"Нас кормят отходами", – сказала работница крупнейшего...
Новая идея напугала: учителя такими темпами из незавидного положения не выберутся (22)
Литва договорилась стремиться к тому, чтобы до 2015 года...
Борьба с алкоголем в Литве обернулась против баров (14)
Владельцы литовских баров и ресторанов столкнулись с...
Правящие отказываются от обещанных перед выборами налогов (5)
В предвыборной программе правящие обещали изменить...