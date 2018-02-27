Эд Ширан стал самым продаваемым исполнителем

Британский певец Эд Ширан возглавил рейтинг самых продаваемых исполнителей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад Международной федерации производителей фонограмм (IFPI).
Ed Sheeran
© Vida Press

Третий студийный альбом Ширана Divide стал самым продаваемым в 2017 году, в 36 странах он стал мультиплатиновым. Композиция Shape of You стала самой продаваемой.

В прошлом году рейтинг возглавлял Дрейк. В этом году он опустился на второе место с альбомом More Life. Третью строчку рейтинга заняла Тейлор Свифт с альбомом Reputation.

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