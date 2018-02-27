Эд Ширан стал самым продаваемым исполнителем

Третий студийный альбом Ширана Divide стал самым продаваемым в 2017 году, в 36 странах он стал мультиплатиновым. Композиция Shape of You стала самой продаваемой.

В прошлом году рейтинг возглавлял Дрейк. В этом году он опустился на второе место с альбомом More Life. Третью строчку рейтинга заняла Тейлор Свифт с альбомом Reputation.