Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за болезни Заворотнюк

Российский актер Никита Джигурда запретил своей возлюбленной Марине Анисиной проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В беседе с "Пятым каналом" артист признался, что мечтает о второй дочери. По его словам, у пары не получается зачать ребенка: ранее из-за нелегких жизненных обстоятельств у Анисиной был срыв беременности на раннем сроке.
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Джигурда также заявил, что до этого они с Анисиной думали воспользоваться процедурой искусственного оплодотворения, однако после того, как стало известно о раке мозга четвертой стадии у актрисы Анастасии Заворотнюк, возникновение которого некоторые связывают с проведением ЭКО, одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса передумала. Такое же предположение делали и после смерти певицы Жанны Фриске, которая тоже прибегала к процедуре экстракорпорального оплодотворения, а после скончалась из-за онкологического заболевания.

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По словам Джигурды, он больше всего беспокоится о том, что с его любимой может что-то произойти. Артист заявил, что если Марина умрет, то без нее ему эта жизнь будет не мила.

"Естественно, ни о каких искусственных оплодотворениях не может быть и речи", - заявил Джигурда, добавив, что не желает рисковать жизнью и здоровьем Анисиной.

MK.ru
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