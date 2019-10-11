Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за болезни Заворотнюк

Джигурда также заявил, что до этого они с Анисиной думали воспользоваться процедурой искусственного оплодотворения, однако после того, как стало известно о раке мозга четвертой стадии у актрисы Анастасии Заворотнюк, возникновение которого некоторые связывают с проведением ЭКО, одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса передумала. Такое же предположение делали и после смерти певицы Жанны Фриске, которая тоже прибегала к процедуре экстракорпорального оплодотворения, а после скончалась из-за онкологического заболевания.

По словам Джигурды, он больше всего беспокоится о том, что с его любимой может что-то произойти. Артист заявил, что если Марина умрет, то без нее ему эта жизнь будет не мила.

"Естественно, ни о каких искусственных оплодотворениях не может быть и речи", - заявил Джигурда, добавив, что не желает рисковать жизнью и здоровьем Анисиной.