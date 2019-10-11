Джигурда также заявил, что до этого они с Анисиной думали воспользоваться процедурой искусственного оплодотворения, однако после того, как стало известно о раке мозга четвертой стадии у актрисы Анастасии Заворотнюк, возникновение которого некоторые связывают с проведением ЭКО, одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса передумала. Такое же предположение делали и после смерти певицы Жанны Фриске, которая тоже прибегала к процедуре экстракорпорального оплодотворения, а после скончалась из-за онкологического заболевания.
По словам Джигурды, он больше всего беспокоится о том, что с его любимой может что-то произойти. Артист заявил, что если Марина умрет, то без нее ему эта жизнь будет не мила.
"Естественно, ни о каких искусственных оплодотворениях не может быть и речи", - заявил Джигурда, добавив, что не желает рисковать жизнью и здоровьем Анисиной.
Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за болезни Заворотнюк
Российский актер Никита Джигурда запретил своей...
Обнажившийся Максим Галкин удивил россиян своими плавками
Телеведущий Максим Галкин в своем Instagram выложил видео...
История повторяется. Сотрудник клиники, в которую перевезли Заворотнюк, готов на ней заработать (1)
Неизвестный, представившийся сотрудником больницы,...
Никогда! Дима Билан обрушил надежды всех влюбленных в него девушек
В декабре Диме Билану исполнится 38 лет. На подходе...
Припали к корням: почему Ким Кардашьян крестила детей в Армении
Звезда реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян»...
TOP новостей
Белорусы впустили журналистов на Островецкую АЭС, но, услышав вопросы, предложили ехать в Литву (227)
До запланированного запуска первого блока Белорусской...
Ландсбергис: мы хотим угодить тому, кто поставил нам на стол грязные от навоза бoтинки (151)
Первый фактический руководитель независимой Литвы...
Трагедия в Паневежисе: врачи скорой предложили умирающему ехать к врачу самому (28)
Неделю назад скончался 66-летний житель Мажейкяй. Члены...
Предупреждение об опасности: на взморье разыграется ветер, пойдет дождь
В пятницу после обеда клайпедчане получили уведомления...
В суд передано дело торговцев, продавших автомобили за 1,7 млн. евро (2)
В суд передано дело утенских торговцев, которые...