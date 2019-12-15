— Для меня Беларусь — как родная мама, — сказал Джигурда. — Я здесь первый фильм снимал… «Супермен поневоле, или Эротический мутант», как раз здесь все это было. 91-й, 92-й, 93-й годы. Фильм был первый вообще эротический… И вот заявление делаю: хочу, хочу вид на жительство в Республику Беларусь. Прилетел к вам на съемку «Новогоднего огонька». (Рычит) Новогодний огонек!

Актер рассказал и о своих связях с Беларусью.

— Я спивав писни билоруською мовою. В мене цикл писень на вирши Янки Купалы, я сделал перевод. <…> У меня есть пара женщин, которые владеют белорусским языком. Более того, моя кума из Беларуси, более того, моя бабка… В Житомире мой дед был внебрачным сыном графа Погорженского и белоруски. Очень благодарен за приглашение на «Новогодний огонек», я вас люблю!

Джигурда не сообщил, какие еще шаги он предпринял для получения белорусского вида на жительство. Сейчас публичного заявления по телевидению недостаточно. Нужно пойти в ОГиМ по месту предполагаемого проживания, собрать ряд документов и оплатить госпошлину.