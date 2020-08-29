Джигурда подал заявление против адвоката потерпевших по делу Ефремова

Ранее в СМИ и социальных сетях с подачи защиты потерпевших был распространен ролик, который якобы свидетельствует о вине Ефремова. Джигурда заявил, что нанял независимых экспертов, которые пришли прямо-таки к сенсационному заключению: разоблачающее видео - это подделка. Джигурда рассказал «МК», чего ждет от полицейских.

Одним из главных доказательств вины Ефремова защита потерпевших называет видеоролик, на котором артист покидает водительское сиденье своего внедорожника сразу после трагедии. И вот сейчас Никита Джигурда хочет добиться, чтобы эту запись признали ...фейком. Шоумен подал заявление в ОМВД Пресненского района Москвы на адвоката родных погибшего курьера Сергея Захарова по факту публикации им заведомо недостоверной, ложной информации. Джигурда заявил: у него есть экспертиза, доказывающая, что опубликованное видео имеет следы монтажа.

- Я нашел эксперта - смелого, именитого, который был экспертом по делу Немцова, по делу со сбитым «Боингом». У него заказывают экспертизу и ФСБ, и МВД, и адвокаты. Это лицензированный специалист, который дал заключение, что на видео видны следы монтажа. Экспертиза показала, что на опубликованном видео идентификация невозможна с научно-технической точки зрения, а потому является домыслами, предположениями и подлогом, - говорит Никита Джигурда.

Актер хочет ни много, ни мало привлечь к уголовной ответственности адвоката родных погибшего и лиц, которые 9 августа распространили недостоверные, по его мнению, видеоматериалы. Джигурда уверен, что они могут повлиять на исход дела (и тут с ним не поспоришь).

- Прошу привлечь к уголовной ответственности за распространение заведомо ложных материалов, которые не только порочат честь Михаила Ефремова, но и могут повлечь тяжкие для него последствия.

По словам правозащитника, все проведенная работа ставит перед собой единственную цель – оправдание Михаила Ефремова и признание его невиновным.

- Не сидел за рулем Михаил Ефремов, его подставили. Там видно, что, когда джип выезжает на Садовое кольцо, за рулем мелькает полная рука, голая, а Михаил был в пиджаке. Видно, что из водительского места Михаила Ефремова выставляется нога, и нога чужая. Видно, что нога одета в узкие брюки, а Михаил был в джинсах широких. Таким образом, Михаил должен быть оправдан. Это подстава, - заключил Джигурда, как будто выступая от толпы фанатов актера, которую каждое заседание можно видеть у Пресненского суда.