Джигарханян и его жена отказались от примирения и согласны на развод

При этом говорится, что причины — личные, но подробности не раскрываются. Ранее Армен Джигарханян только сказал, что молодая жена причинила ему "много боли".

Виталина Цымбалюк-Романовская свое согласие на развод дала. При этом обе стороны отказались от примирения, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Парфенов.

Этот процесс, очевидно, коснется как имущественных вопросов, так и будущего театра Армена Джигарханяна, передает "Россия 24". При этом на заседание супруги лично не явились. Джигарханян избегает общения с прессой, а Цымбалюк-Романовская и вовсе покинула территорию России. По сведениям "МК", она находится на Украине в больнице.

На данный момент также известно, что представители Джигарханяна заявили суду ходатайство о том, чтобы заседания проходили в закрытом режиме. Как сообщил адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов, суд разрешит этот вопрос к следующему заседанию в конце ноября.

Начало бракоразводного процесса назначено на 27 ноября.

Громкий скандал в отношениях 82-летнего артиста и его 38-летней супруги разразился после того, как 10 октября Джигарханян попал в больницу. Затем он заявил, что не готов простить Виталину.

Вскоре Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра Армена Джигарханяна, уволилась по собственному желанию и покинула Россию, а ее знаменитый супруг объявил о намерении подать на развод. Через несколько дней прославленный актер обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".

Свое мнение о причинах разлада в этой паре высказала и бывшая супруга Джигарханяна Татьяна Власова. В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" она предположила, что Виталина почувствовала безнаказанность и поняла, что мужем можно манипулировать. Это, по ее мнению, и могло привести к такому громкому скандалу.