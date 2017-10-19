Как сообщают российские СМИ, Джигарханян намерен добиться увольнения жены с должности директора театра, где сам он является художественным руководителем.

Поводом для столь радикальных намерений стали подозрения в финансовых махинациях. На встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным Джигарханян будет просить провести в театре финансовую проверку.

"Что они творят — уму непостижимо. У меня теперь ничего нет. Она все переписала на себя", – цитируют артиста российские издания.

В театре ситуацию комментировать отказались, пишет "Комсомольская правда", и утверждают, что при Цымбалюк-Романовской финансово-хозяйственные дела театра пошли лучше.

Представитель супруги актера Элина Мазур сообщила изданию, что Цымбалюк-Романовская планирует развестись с Джигарханяном, однако в этом вопросе многое будет зависеть от состояния здоровья артиста.