Скандальная история разногласий актера Армена Джигарханяна и его жены Виталины Цымбалюк-Романовской набирает обороты.
© Instagram

Как сообщают российские СМИ, Джигарханян намерен добиться увольнения жены с должности директора театра, где сам он является художественным руководителем.

Поводом для столь радикальных намерений стали подозрения в финансовых махинациях. На встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным Джигарханян будет просить провести в театре финансовую проверку.

"Что они творят — уму непостижимо. У меня теперь ничего нет. Она все переписала на себя", – цитируют артиста российские издания.

В театре ситуацию комментировать отказались, пишет "Комсомольская правда", и утверждают, что при Цымбалюк-Романовской финансово-хозяйственные дела театра пошли лучше.

Представитель супруги актера Элина Мазур сообщила изданию, что Цымбалюк-Романовская планирует развестись с Джигарханяном, однако в этом вопросе многое будет зависеть от состояния здоровья артиста.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Нарколог обнародовал шокирующую версию смерти Марьянова (1)

Скоропостижная смерть актера Дмитрия Марьянова...

Анна Семенович показала, какой бюст у нее был в 17 лет

Пышные формы Анны Семенович давно не дают покоя ее...

Названа дата старта нового сезона "Прожекторперисхилтон"

Как и было обещано в феврале, шоу " Прожекторперисхилтон...

Дочь Михаила Кокшенова рассказала о состоянии отца

81-летний Михаил Кокшенов по-прежнему находится в...

Джигарханян хочет уволить жену из театра (2)

Скандальная история разногласий актера Армена...

TOP новостей

После получения писем из "Содры" тысячи людей задумались о будущей пенсии (47)

После получения писем из "Содры" тысячи людей...

Литва: с отправкой совместной бригады на Восток Украины надо повременить (14)

Литовские должностные лица считают, что пока...

Избирательная кампания уже началась? Экономист Науседа предстал в новом амплуа (13)

Экономист, советник президента банка SEB Гитанас...

President Dalia Grybauskaitė is trying out the semi-automatic weapon M14L1 1940 m. birželį Lietuvos dienraščiai nerišliai pranešinėjo apie „padidėjusį ribotą SSRS kariuomenės kontingentą mūsų krašte“, o išeivijos laikraštis „Draugas“ tiesiai šviesiai rėžė – „Rusija okupavo Lietuvą“.

Что произошло бы, если ввели бы военное положение: ситуация 1940 г. не повторится (176)

Временные ограничения прав и свобод человека,...

На введение штатной зарплаты учителей в Литве будет выделено 93 млн. евро (1)

На введение штатной оплаты труда учителей в Литве...