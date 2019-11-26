Музыкальная дуэль между солистом группы “Ленинград” Сергеем Шнуровым и Иваном Алексеевым, больше известным под сценическим псевдонимом Noize MC, закончилась скандалом, — сообщает “КП”.
Сергей Шнуров
© RIA/Scanpix

Артисты встретились в Москве в минувшую субботу. Концерт-баттл должен был пройти по оговоренным правилам, а судьями в нем выступали сами зрители.

В ходе концерт-баттл Шнуров и Noize MC пели свои песни и каверы друг на друга. Публика голосовала криком и аплодисментами после каждого раунда. Победу присудили “Ленинграду” со счетом 4:3.

Однако, что-то пошло не так и полиция выписала артистам штрафы. Платить Noize MC и фронтмэну “Ленинград” пришлось за мат на сцене: по 500 рублей (7 евро) на каждого за нецензурную лексику на концерте. По словам Ивана, сразу после концерта его задержали и отпустили только в четыре часа ночи. “За мат придётся заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!” — написал в Instagram Noize MC.

Бублик
Статьи по теме:

Шнуров посвятил стих Путину в тайге

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров, часто...

Православный активист поехал наставлять Шнурова на путь истинный

Уральский режиссёр и активист Руслан Алиев, чувства...

Все как у людей. Российский YouTube скручивает лайки и комментарии под новым клипом Noize MC (2)

В это же время кавер-версия песни Егора Летова в...

Знаменитости

Джентльмены не матерятся! Шнурову и Noize MC впаяли штраф за батл-концерт

Музыкальная дуэль между солистом группы “Ленинград”...

СМИ: Ходченкова беременна от "богатого пожилого бизнесмена"

В СМИ обсуждают возможную беременность актрисы театра...

Пушков ответил директору Ротару на заявление о травле певицы в России (12)

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на...

Муж Лолиты: "Суд принуждает меня быть в браке" (1)

Громкое расставание певицы Лолиты Милявской с ее...

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе (2)

Певица Вера Брежнева , которой недавно не...

TOP новостей

В Литве проходит акция протеста фермеров: в города едут тракторы тракторы штурмуют и Вильнюс (53)

26 ноября , с 11 ч. в городах разных районов Литвы...

В Литве изменен порядок выплаты пособий по материнству: некоторые женщины пособие не получат (28)

В спешном порядке в Литве были приняты поправки к...

Дополнительные 300 000 евро на дороги Вильнюсского района получила улица премьера (2)

Из выделенных дополнительно на асфальтирование дорог...

Советник президента Литвы: мы поддерживаем создание гражданского общества в Беларуси

После того как глава Беларуси Александр Лукашенко...

"Три мушкетера": Жемайтайтис, Зуокас и Паулаускас объединяют свои силы (7)

Лидер "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис...