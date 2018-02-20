Звезда "Голодных игр", лауреатка "Оскара" и обладательница трех "Золотых глобусов" Дженнифер Лоуренс объявила о намерении приостановить актерскую карьеру ради общественной деятельности.
© Vida Press

Ближайший год актриса намерена посвятить привлечению молодежи к политической деятельности и сотрудничеству с общественной организацией Represent.Us, которая занимается борьбой с коррупцией. До объявленной паузы Лоуренс появится на большом экране в шпионском триллере "Красный воробей" и очередной части франшизы "Люди Икс", напоминает BBC.

Лоуренс и ранее уделяла внимание политической и общественной активности. Так, например, в 2015 году она стала одной из звезд, заявивших о сексизме и неравенстве гонораров в Голливуде. В январе этого года она присоединилась к Кэмерон Диас, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Адель и другим артисткам, принявшим участие в Женском марше против дискриминации женщин, представителей ЛГБТ, мигрантов и за искоренение расового неравенства.

В 2016 году от съемок в кино временно отказалась еще одна молодая и успешная актриса, Эмма Уотсон. Она использовала перерыв в актерской деятельности для изучения феминизма. Одновременно о завершении карьеры в кинематографе объявила Анджелина Джоли - после решения личных вопросов она намеревается преподавать в Лондонской школе экономики и заниматься гуманитарными проектами ООН.

NEWSru.com
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