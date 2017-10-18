Американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала об "унизительном опыте", с которым столкнулась в начале своей карьеры. Ее слова во вторник, 17 октября, передает People.
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"Когда я была значительно моложе и только начинала карьеру, продюсеры одного фильма сказали мне сбросить семь килограммов за две недели", — отметила 27-летняя артистка. По ее словам, незадолго до этого другая девушка, которая отказалась худеть, была уволена.

"Тогда же одна из женщин-продюсеров заставила меня раздеться догола и встать в ряд с пятью другими девушками, которые были намного худее меня. Мы стояли рядом обнаженные, и только клейкая лента прикрывала наши гениталии", — уточнила Лоуренс.

Актриса добавила, что после этого продюсер посоветовала актрисе использовать свои обнаженные фотографии в качестве стимула, чтобы похудеть.

Лоуренс пожаловалась другому продюсеру, который сказал, что не понимает, почему все считают актрису толстой, назвав ее "трахабельной".

Многие знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала, развернувшегося вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре New York Times написала, что он на протяжении трех десятилетий заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах. Среди актрис, назвавших себя жертвами Вайнштейна, — Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли.

Lenta.ru
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