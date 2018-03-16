Отмечается, что инцидент произошел в ее молодости. Один из режиссеров попросил Лопес снять рубашку и показать грудь, но исполнительница отказалась.
"Когда я отказалась, то ужаснулась своему поступку. Я помню, что у меня чуть сердце из груди не выскочило, я думала: "Что я натворила? Этот мужчина ведь хочет дать мне роль!"— сказала Лопес.
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