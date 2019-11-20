Дженнифер Лопес просили скрывать возраст ради сохранения карьеры

"Это были женщины. Они говорили: "Ты действительно хочешь выставлять это напоказ?" Я отвечала: "Все знают, сколько мне лет, так что в чем проблема?" В этой индустрии, когда тебе исполняется 30 лет, все заявляют: "С ней покончено". Я не могу сосчитать, сколько раз чувствовала, что люди относятся ко мне так, будто моя карьера близка к завершению", — поделилась звезда.
По мнению 50-летней Лопес, артистки с годами становятся только лучше. В качестве примера она привела таких знаменитостей, как Мэрил Стрип, Тина Тернер и Шер.
"Независимо от того, что говорят, вы просто должны повторять: "Я все еще делаю это. Я буду добиваться успеха. Я буду стараться изо всех сил"", — отметила артистка.
В марте 2018 года Лопес заявила, что подверглась сексуальным домогательствам, когда была несовершеннолетней. По словам артистки, это произошло в начале ее карьеры в кино. Во время одного из кастингов к ней с непристойными предложениями приставал режиссер. Кинематографист попросил ее снять футболку и показать ему грудь.
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