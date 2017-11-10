В одном давнем интервью Дженифер Лопес призналась, что она очень влюбчивая девушка, и когда любовь накрывает ее с головой, голос рассудка она не слышит. Отсюда и скоропалительные браки с официантом и танцором, буря страстей в отношениях с Марком Энтони, безудержная романтика в длительном романе с Беном Аффлексом, пишет “Комсомольская правда”.
Jennifer Lopez
© Vida Press

В этом году Джей Ло исполнилось 48, казалось бы, голос рассудка все-таки должен звучат громче, но нет. Познакомившись в начале этого года с 42-летнем бейсболистом Алексом Родригесом, певица почти сразу нырнула в роман с головой. Подруги говорили, он же бабник, продюсеры предупреждают, ей нужен брачный контракт, и вообще он с ней ради поднятия свою имиджа, но Джей не слушает никого. Пара все лето провела вместе, а на днях приняла решение съехаться. По некоторым данным, Дженнифер уже выставила на продажу свое жилье в Нью-Йорке и вместе с избранником подыскивает квартиру или дом, куда они смогут переехать жить в скором времени. Также ходят слухи, что у пары большие планы на совместное будущее. Они собираются вместе открыть прибыльный бизнес, но пока не решили, какой именно.

И конечно, пресса активно пишет о том, что Алекс уже сделал Лопес предложение. Влюбленные определились и с датой свадьбы. Церемонию планируют провести весной. Уже сейчас они выбирают место, где обменяются клятвами. На выбор два города— Париж и Нью-Йорк. В недавнем интервью журналу Hola! Дженифер Лопес призналась, что сейчас самый счастливый период в ее жизни.

“Со мной такое в первый раз. Не то, чтобы у меня не было прекрасных романов раньше, но только сейчас я чувствую, насколько хорошо мы дополняем друг друга. Это чистая, настоящая любовь”, — призналась поп-дива.

Напомним, у артистки есть дети от брака с Марком Энтони, которые уже знакомы с Алексом. Спортсмен тоже был женат и воспитывает двоих детей, которые в восторге от Лопес. Впрочем, и со многими бывшими пассиями Лопес тоже знакома, ведь в его личной коллекции многие голливудские красавицы. Красавицу-бейсболисту приписывают романы с Кемерон Диас, с Кейт Хадсон и Деми Мур.

В профессиональных кругах за Алексом закрепилось прозвище “Э-Род” или “Плеть”. Благодаря неплохой карьере он заработал около 250 миллионов долларов. Начинал в “Сиэтл Мэринерс” в 18 лет, показал хорошие результаты и навыки, поэтому в 2000 году перешел в команду “Тексас рейнджерс” ( когда предложили выгодный контракт). В 2003 году получил звание самого ценного игрока Американской лиги.

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