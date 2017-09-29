Джеймс Кэмерон назвал дату премьеры нового "Терминатора"

Как отмечает The Hollywood Reporter, поклонники франшизы уже назвали будущую картину "настоящей третьей частью", поскольку в ней к своим ролям вернутся Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер. В отличие от канонического "Т2", Кэмерон будет выполнять продюсерские функции, а режиссерское кресло займет Тим Миллер. О возвращении Эдварда Ферлонга к роли Джона Коннора речи, к немалому облегчению фанатов, не идет.

Напомним, в настоящее время сыгравшим Сару Коннор и Терминатора актерам 60 и 70 лет соответственно. В новой картине им предстоит передать эстафету в борьбе за будущее человечества новичкам. Ранее Кэмерон сообщил, что ищет актрису, которая сможет достойно сыграть 18-летнюю героиню новой истории.

Линда Хэмилтон сыграла главную героиню истории о войне с роботами в первых двух частях франшизы. После выхода "Терминатора-2" она переехала к Джеймсу Кэмерону, у них родилась дочь Жозефина. В 1999 году брак распался.

В третьем "Терминаторе" упоминалось, что героиня Хэмилтон, Сара Коннор, умерла от лейкемии в 1997 году. По ее завещанию могила была забита оружием, а тело кремировано. В четвертом фильме франшизы "Да придет спаситель" актриса озвучила свою героиню, не появляясь в кадре.

В перезагруженном "Терминаторе: Генезис" роль Сары Коннор сыграла Эмилия Кларк. После провала "Генезиса" команде, приглашенной к дальнейшей работе над франшизой, предстоит решить, продолжать ли "перезагруженную" в пятой части франшизы сюжетную линию или в очередной раз начать все заново.

Первый "Терминатор", выпущенный Кэмероном в 1984 году, пользовался огромным успехом, а прозвучавшая там фраза "Я еще вернусь" (I'll be back) стала одной из самых распространенных киноцитат. Не менее удачным получилось продолжение 1991 года - "Терминатор-2: Судный день": оно стоило 102 миллиона долларов, а собрало 200 миллионов в одной только Северной Америке. Остальные части франшизы снимал уже не Кэмерон, что, несомненно, сказалось на популярности фильмов.