Джей Ло выступила в очень откровенном наряде из латекса

Американская певица Дженнифер Лопес выступила на благотворительном концерте Tidal X Brooklyn в весьма откровенном наряде.
Jennifer Lopez
© Vida Press

Для выступления 48-летняя артистка выбрала вызывающий комплект из ярко-красного латекса - мини-шорты и лиф - и украшенные стразами ботфорты на высоких каблуках в тон.

A post shared by Jennifer Lopez (@hqjlo) on Oct 18, 2017 at 9:38am PDT

A post shared by Jennifer Lopez (@hqjlo) on Oct 19, 2017 at 9:42am PDT

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