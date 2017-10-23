Джей Ло выступила в очень откровенном наряде из латекса

Для выступления 48-летняя артистка выбрала вызывающий комплект из ярко-красного латекса - мини-шорты и лиф - и украшенные стразами ботфорты на высоких каблуках в тон.

A post shared by Jennifer Lopez (@hqjlo) on Oct 18, 2017 at 9:38am PDT