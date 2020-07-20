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Певец Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил стали родителями во второй раз, сообщает Marie Claire.
Justinas Timberlake'as ir Jessica Biel
Justinas Timberlake'as ir Jessica Biel
© Vida Press nuotr.

Отмечается, что у пары родился сын. Комментариев от родителей пока не поступало.

Джастин и Джессика поженились в 2012 году после пяти лет отношений. В апреле 2015 года у пары родился сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк.

Джессика Бил снялась в таких фильмах, как "Техасская резня бензопилой", "Гриффины", "Иллюзионист", "Вспомнить все".

Джастин Тимберлейк известен как исполнитель таких хитов, как Cry Me a River, Sexy Back и My Love. Является обладателем нескольких музыкальных премий Grammy. Также успешно освоил кинокарьеру, снявшись в таких кинокартинах, как "Социальная сеть", "Альфа Дог" и "Время".

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