"Я гастролировал всю подростковую жизнь, и вы, скорее всего, видели, что я был несчастен во время последнего тура. Я не заслуживаю этого, и вы не заслуживаете этого, — вы же платите деньги, чтобы получить живое, энергичное, веселое и светлое представление", — объяснил артист.

25-летний Бибер подчеркнул, что займется серьезными внутренними проблемами, чтобы не развалиться на части, оставаться хорошим мужем и отцом. Он пообещал вернуться с новым альбомом, однако не назвал сроков его выхода.

Джастин Бибер тайно женился на модели Хейли Болдуин в сентябре 2018 года. У пары пока нет детей.