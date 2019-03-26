Канадский поп-певец Джастин Бибер заявил, что оставляет свою музыкальную карьеру на неопределенный срок из-за серьезных проблем, появившихся еще в детстве. Он опубликовал в Instagram пост, в котором пожаловался на отсутствие энергии и готовность "развалиться на части".
Justinas Bieberis
© Vida Press

"Я гастролировал всю подростковую жизнь, и вы, скорее всего, видели, что я был несчастен во время последнего тура. Я не заслуживаю этого, и вы не заслуживаете этого, — вы же платите деньги, чтобы получить живое, энергичное, веселое и светлое представление", — объяснил артист.

25-летний Бибер подчеркнул, что займется серьезными внутренними проблемами, чтобы не развалиться на части, оставаться хорошим мужем и отцом. Он пообещал вернуться с новым альбомом, однако не назвал сроков его выхода.

Джастин Бибер тайно женился на модели Хейли Болдуин в сентябре 2018 года. У пары пока нет детей.

Lenta.ru
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