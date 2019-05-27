Две дороги, два пути: почему Анжелика Варум смирилась со слухами об изменах Леонида Агутина

Родители будущей звезды считали своим долгом дать дочери хорошее образование и не давили на нее в плане выбора дела жизни. Юрий сам учил малышку музыке, считая, что массовое образование не сможет развить ее способности, так, как это сделает он сам. Вокал и игру на музыкальном инструменте Мария осваивала дома.

Она начала ездить на гастроли еще школьницей. В девятнадцать лет пришло решение серьезно заняться сольной карьерой. Правда, перед этим девушка провалила вступительные экзамены в Щукинское училище. Она пришла в студию к Юрию Варум. Бесценный опыт петь бэк-вокал в дальнейшем очень поможет ей свободно держаться на сцене.

В 1991 году вышел альбом начинающей певицы “Good Bye, мой мальчик”, потом появились “Ля-ля-фа” и “Осенний джаз”. Шоу-бизнес узнал новое имя. Анжелике начала подпевать вся страна.

Мечта о театральных подмостках у Анжелики Варум также осуществилась. В 1997 году она сыграла в спектакле “Поза эмигранта” и получила премию “Чайка”. Варум вышла на сцену с Арменом Джигарханяном, Людмилой Гурченко и Евгенией Симоновой.

Вскоре устроится не только ее профессиональная, но и личная жизнь. Певица с ангельским именем и миниатюрной фигурой встретится со вторым мужем. Дело в том, что до знакомства с Леонидом Агутиным, Анжелика долгое время была замужем за своим одноклассником Максимом Никитиным. Будущая звезда дождалась Максима со службы на флоте. Несмотря на протесты родителей, они поженились. Пара была вместе более десяти лет.

В Москву мужчина приехал вслед за супругой, он стал работать осветителем на ее концертах. Однако на новом месте они быстро начали отдаляться друг от друга и в результате разошлись.

Анжелику ждали новые очень яркие отношения, которые перерастут сначала в творческий, а потом и в семейный союз. “Но, никто не увидит. Но никто не узнает. Кто? Кто её тайна?”. Это слова песни “Королева”, которую Агутин показал Анжелике и ее отцу. Он предложил записать дуэт с Анжеликой и получил положительный ответ. Как только они впервые вышли на сцену, пошли слухи о романе Агутина и Варум. Опровержения не последовало.

Вскоре Агутин понял, что действительно влюблен в Анжелику. Певица ответила ему взаимностью. Но согласие на свадьбу мужчина получил только через год после рождения их дочери Лизы.Жесткий гастрольный график не позволял супругам проводить с ребенком много времени. Решено было отправить Лизу к папе Анжелики в США. Там мужчина обосновался с новой семьей. Дедушка взял на себя обязанности по воспитанию внучки. Дочь российских звезд с ранних лет жила в Майами и получила там образование.

Анжелика и Леонид видели ребенка не часто. Как рассказывала Анжелика, в подростковом возрасте с Лизой возникли проблемы. Ей пришлось заново выстраивать с дочерью отношения. Со временем им удалось понять друг друга, мир восторжествовал.

“Наш ребенок гений!” — такое отношение к Лизе домочадцев привело к неким проблемам. У нас появилась звезда в периметре дома: “Это буду, это не буду!”. Я поняла, что однажды может стать уже поздно, и взяла ситуацию под полный контроль. Пришлось быть цербером. Причем боролась одна, потому что из Лени Лиза тоже умела свить веревочку”, — рассказывала певица.

В 2011 году Варум и Агутин едва не расстались. Участники фестиваля в Юрмале праздновали его окончание, алкоголь лился рекой. Анжелика ушла отдыхать в номер, а Леонид остался с друзьями.

Спустя некоторое время в Интернете появилось видео, на котором Леонид Агутин целуется с некой брюнеткой. Певец об этом ничего не помнил, произошедшее совершенно стерлось из его памяти.

Анжелика высказала ветреному супругу все, что о нем думает, собрала вещи и уехала. Помирились они нескоро. История оказалась для супруги Агутина очень болезненной и неприятной. В прошлом году поклонники обсуждали слух о распаде звездной пары из-за увлечения Леонида Агутина своей подопечной по шоу “Голос” Элиной Чага.

На фото из ресторана Леонид Агутин слишком близко наклонился к Элине. Грустное стихотворение на личной странице его супруги лишь утвердило поклонников во мнении о романе Агутина и Чаги. “Ухожу навсегда, собираю пожитки: майский вечер и первые капли дождя. Нежность, страсть уношу, чтоб душа не в убытке. Забираю свое, ухожу уходя”, — написала Анжелика Варум. ⠀

Певец категорически отрицал обвинения в свой адрес и даже написал официальное опровержение в микроблоге.

В отношениях Анжелики и Леонида несколько раз случались кризисы, тем не менее, пара сумела сохранить семью. У Анжелики всегда было особое видение брака, личное мнение о верности и изменах.

“Каждой женщине, которая заводит в доме мужчину, нужно понять, что мужчина — это не крепостной. Это кот, который гуляет сам по себе, и в этом его прелесть. И если ты хочешь, чтобы он был ласковым, уважай его свободу”, — делится она.

Анжелика уверена, что у женщин всегда есть выбор: оставаться с любимым и прощать предательство, или нет.