Дуэйн "Скала" Джонсон тайно женился на Гавайях

Актер встречается с певицей Лорен Хашиан с 2007 года.
„Uola“ vadinamas aktorius Dwayne Johnson vedė ilgametę mylimąją
© DELFI

Самый рельефный голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон сыграл тайную свадьбу. Бракосочетание с певицей Лорен Хашиан состоялось на Гавайских островах.

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We do. August 18th, 2019. Hawaii. Pōmaikaʻi (blessed) @laurenhashianofficial❤️ @hhgarcia41📸
Публикация от therock (@therock) 19 Авг 2019 в 3:27 PDT


"Мы согласны", — гласит лаконичная подпись к свадебной фотографии. Джонсон встречается с Хашиан с 2007 года. Пара воспитывает двух дочерей — Жасмин и Тиану.

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