Дуэйн "Скала" Джонсон тайно женился на Гавайях

Самый рельефный голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон сыграл тайную свадьбу. Бракосочетание с певицей Лорен Хашиан состоялось на Гавайских островах.
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We do. August 18th, 2019. Hawaii. Pōmaikaʻi (blessed) @laurenhashianofficial❤️ @hhgarcia41📸
"Мы согласны", — гласит лаконичная подпись к свадебной фотографии. Джонсон встречается с Хашиан с 2007 года. Пара воспитывает двух дочерей — Жасмин и Тиану.
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