Дуэйн "Скала" Джонсон тайно женился на Гавайях

Самый рельефный голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон сыграл тайную свадьбу. Бракосочетание с певицей Лорен Хашиан состоялось на Гавайских островах.



"Мы согласны", — гласит лаконичная подпись к свадебной фотографии. Джонсон встречается с Хашиан с 2007 года. Пара воспитывает двух дочерей — Жасмин и Тиану.

