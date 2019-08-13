Дело в том. что журналист во время интервью с различными известными людьми для своего канала на Youtube "вДудь" обычно задает вопрос, чтобы они сказали президенту России Владимиру Путину при встрече. Теперь такой же вопрос самому журналисту задала на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова, когда Дудь вел концерт.
Журналист сказал, что он ответил бы точно также, как и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. "Если бы Путин оказался передо мной, то я бы сказал ему: "Хватит", - отметил Дудь.
Напомним, что интервью со Шнуровым у Дудя вышло еще в феврале 2017 года
Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах
Восемь певиц и одна танцовщица заявили, что испанский...
Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече (3)
Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в...
"Не девочка уже!": Алла Пугачева вызвала недоумение новым фото (3)
Больше года назад Пугачева сменила стилиста, поэтому...
ВИДЕО: Лолита Милявская станцевала для поклонников в купальнике
Российская певица Лолита Милявская уже давно...
TOP новостей
В Литве хотят отказаться от традиционных SIM-карт для телефонов (29)
В Литве предлагают начать использовать встроенный...
Молодежь в Литве не хочет жить в хрущевках: жилье должно быть новым и дешевым (18)
"Я дома провожу немного времени. В рабочий день вечером...
Торговые сети определились: только одна не будет продавать алкоголь 2 сентября (1)
Запрет на продажу алкоголя в Литве 1 сентября в день...
Бизнес мэра Каунаса: было озеро – сейчас появятся дома (14)
В красочном и ценном каунасском заповеднике в озеро...
Глава комитета Сейма: участие Розовой в православном форуме не угрожало безопасности Литвы (11)
Председатель комитета Сейма по национальной...