Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".
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Дело в том. что журналист во время интервью с различными известными людьми для своего канала на Youtube "вДудь" обычно задает вопрос, чтобы они сказали президенту России Владимиру Путину при встрече. Теперь такой же вопрос самому журналисту задала на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова, когда Дудь вел концерт.

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Журналист сказал, что он ответил бы точно также, как и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. "Если бы Путин оказался передо мной, то я бы сказал ему: "Хватит", - отметил Дудь.

Напомним, что интервью со Шнуровым у Дудя вышло еще в феврале 2017 года

MK.ru
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