Друзья семьи рассказали, что к Заворотнюк в больницу приносят дочь

Как сообщает КП, друг фигуриста Петра Чернышева, супруга Анастасии Заворотнюк, рассказал, что после операции актриса чувствует себя значительно лучше.

По его словам, "прекрасная няня" больше не является лежачей больной, она уже может передвигаться, к женщине вернулся аппетит. Более того, недавно Заворотнюк даже навестила младшая дочка Мила.

"Анастасия находится в реабилитационном центре... Она чувствует себя намного лучше,... она уже ходит, нормально слышит, разговаривает... Петр говорит, что есть перспектива на выздоровление... Врачи разрешили актрисе видеться с дочкой", - рассказал друг семьи, добавив, что годовалую малышку в больницу приносит супруг Заворотнюк.

По его словам, малышка маму узнала, им даже удалось вместе поиграть.