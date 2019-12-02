Как сообщает КП, друг фигуриста Петра Чернышева, супруга Анастасии Заворотнюк, рассказал, что после операции актриса чувствует себя значительно лучше.
По его словам, "прекрасная няня" больше не является лежачей больной, она уже может передвигаться, к женщине вернулся аппетит. Более того, недавно Заворотнюк даже навестила младшая дочка Мила.
"Анастасия находится в реабилитационном центре... Она чувствует себя намного лучше,... она уже ходит, нормально слышит, разговаривает... Петр говорит, что есть перспектива на выздоровление... Врачи разрешили актрисе видеться с дочкой", - рассказал друг семьи, добавив, что годовалую малышку в больницу приносит супруг Заворотнюк.
По его словам, малышка маму узнала, им даже удалось вместе поиграть.
Друзья семьи рассказали, что к Заворотнюк в больницу приносят дочь
Друзья семьи Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк...
Голое фото ведущей "Давай поженимся" обескуражило фанатов (5)
57-летняя ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова...
"Копыта" и "хвост" Волочковой разгневали фанатов (1)
Новый образ российской балерины и танцовщицы Анастасии...
Семенович призналась, что делала операцию на груди
Бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович...
Валерия объяснила отказ делать ЭКО от Пригожина (3)
Российская эстрадная певица Валерия (настоящее имя -...
TOP новостей
В Литве бедствуют не только пенсионеры: некоторые молодые люди тоже испытывают нехватку средств (37)
В группе жителей Литвы 15-24 лет материальный недостаток...
Питер без виз и без цензуры. Приключения литовского журналиста в культурной столице России (14)
Известный литовский журналист-путешественник Ориюс...
Глава МИД Литвы снова критикует позицию Apple по Крыму: это не вопрос "спорных границ" (4)
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс раскритиковал...
Жителей многоквартирных домов Литвы ждут перемены
Специалисты Министерства охраны окружающей среды и...
В ДТП попал старший советник президента Литвы Жукас, он был доставлен в больницу (2)
2 декабря утром около Вильнюса в ДТП попал бывший...