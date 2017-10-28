По мнению окружения, совместная жизнь Анджелины Джоли и Брэда Питта была обречена с самого начала, их расставание являлось вопросом времени. А некий близкий друг голливудского красавчика и вовсе сравнил брак артистов с "12 годами ада" (аналогия с картиной "12 лет рабства", продюсером которой как раз был Брэд Питт).
"Эти отношения изначально были обречены из-за постоянных драм и злости. У них не было ничего общего, кроме отличного секса. Брэд проводил много ночей, пытаясь понять, что с ними не так, снова и снова анализировали свое поведение у семейного психолога, но все оказалось впустую", – цитирует приятеля Брэда Питта International Business Times.
Немаловажную роль в разрыве сыграло... многочисленное потомство Бранджелины (так за глаза называют Анджелину Джоли и Брэда Питта журналисты). Якобы актриса уделяла им уж очень много времени, а супругу доставались крохи. В итоге, артист с горя начал прикладываться к бутылке. Между супругами образовалась пропасть. "Они делали друг друга несчастными. Брак был просто ужасным", – рассказал друг Питта.
Кульминацией копившихся, но не высказанных претензий стал инцидент в самолете, где между Брэдом Питтом и их приемным сыном Мэддоксом произошел конфликт. Именно после него Анджелина собрала детей, вещи и съехала от Брэда, а потом подала на развод. "Они жили каждый своей жизнью. Его брак с Энджи был тяжелым, но развод оказался еще хуже", – компетентно сообщили в окружении пары.
Действительно, разрыв Брэд Питт переживал очень тяжело. "Я просто не мог вернуться в наш пустой дом, мне было очень плохо. Поэтому я шесть недель спал на полу в доме моих друзей в Санта-Монике. Я словно выиграл в лотерею, но сам выбросил счастливый билет. Я тратил время на совершенно пустые вещи", – в недавнем интервью рассказал Питт.
Впрочем, нашлись и те, кто с сомнением отнесся к этим откровениям некого друга. Другие приятели заявили, что в начале отношения Джоли и Питта были прекрасными. А наличие детей лишь укрепило их связь. "Да, их брак завершился разводом, но утверждать, что их отношения были обречены с самого начала, просто смешно!" – заявили друзья.
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