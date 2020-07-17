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Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей супругой Аллой Пугачевой в беседе с "Комсомольской правдой".
Дружбы нет. Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
© RIA/Scanpix

По словам исполнителя, в настоящее время "отношений никаких нет", также нет и дружбы между домами. Артист утверждает, что иная ситуация была бы странной.

При этом Киркоров отметил, что испытывает чувство любви и благодарности по отношению к Пугачевой. "И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить", — сказал певец.

В апреле прошлого года Киркоров рассказал, почему его союз с Пугачевой распался. По словам артиста, совместная жизнь с певицей была гладкой. "Может быть, сглазили. Слишком все мы выставили напоказ. Слишком оправдывались, что у нас все хорошо. Надо было забить и жить своей жизнью", — заявил он.

Киркоров и Пугачева прожили в браке 11 лет начиная с 1994 года. В 2011 году певица вышла замуж за пародиста Максима Галкина.

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