Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?» до конца года, однако играть в этом сезоне он не будет, сообщается на сайте компании-производителя шоу.
Александр Друзь
© Фото - ТАСС

«Телекомпания «Игра-ТВ», учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в клуб», — говорится в сообщении.

До конца сезона Друзь не будет играть. В составе команды Виктора Сиднева останется Инна Семенова.

РБК
Статьи по теме:

Друзя и Бера отстранили от участия в программах "Первого канала"

«Первый канал» объявил об отстранении Александра Друзя...

Главред "Кто хочет стать миллионером?" обвинил знатока Друзя в попытке подкупа (2)

Главный редактор телепередачи "Кто хочет стать...

Галкин высказался о скандале с подкупом редактора "Кто хочет стать миллионером", Друзь все отрицает (1)

Телеведущий Максим Галкин заявил, что не знал об о...

Знаменитости

Смогли бы звезды выжить на одну пенсию? Теперь известно, сколько получают Сябитова, Светличная и Пугачева

Известные личности, как и простые люди, стараются...

Друзь вернется в "Что? Где? Когда?"

Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?» до...

Молодая любовница разорила Евгения Петросяна (3)

Евгений Петросян отпраздновал 74-й день рождения в...

С первого класса вместе. Как изменились герои "Бригады" за 17 лет

23 сентября 2002 года вышел первый эпизод культового...

Раскрыто убийство исполнителя шансона Михаила Круга

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев признался в...

TOP новостей

Список самых состоятельных литовских политиков – неожиданная картина (54)

По новейшим данным исследования, проведенного журналом...

Lietuvos karys Gedimino pilyje 1939 m.

Тайны истории Вильнюса: столица Литвы как разменная монета империй (166)

80 лет тому назад Вильнюс официально стал белорусским...

День памяти жертв геноцида евреев снова вызвал дискуссии об исторической памяти в Литве

День памяти геноцида евреев, который отмечается в Литве...

Шимашюс: празднования годовщины основания коммунистического Китая в Вильнюсе не будет (31)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что...

В Вильнюсе включают отопление, но жителям многоквартирных домов его придется подождать

С 23 сентября в вильнюсских школах, детских садах и...