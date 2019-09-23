Друзь вернется в "Что? Где? Когда?"

«Телекомпания «Игра-ТВ», учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в клуб», — говорится в сообщении.
До конца сезона Друзь не будет играть. В составе команды Виктора Сиднева останется Инна Семенова.
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