Друг семьи Заворотнюк рассказал о разительных переменах с актрисой

Лечение Анастасии Заворотнюк, у которой по неофициальным данным нашли опухоль мозга, начинает давать свои плоды. Друг супруга актрисы Петра Чернышева поделился подробностями о ее состоянии.
Anastasija Zavorotniuk
© Sputnik / Scanpix

По словам мужчины, Заворотнюк сейчас чувствует себя намного лучше после того, как врачи удалили ей опухоль. Если раньше актриса страдала от головных болей и не могла из-за них даже спать, то теперь они ее не беспокоят. Вместе с этим улучшилось и зрение и слух, которые стали ухудшаться по мере развития болезни.

Еще Анастасия Заворотнюк стал активнее двигаться. Она больше не прикована к кровати и может нормально ходить. К ней вернулся аппетит, и врачи составили для нее диету, которая поможет актрисе в реабилитации. За время лечения Заворотнюк заметно поправилась, однако сейчас лишний вес стал уходить.

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Сейчас Заворотнюк проходит очистку организма - медики удаляют у нее отмершие генетически поломанные клетки. Ей ставят капельницу, забирают кровь, чтобы наполнить ее полезными элементами и лекарствами, а затем вводят обратно.

"Таким образом организм очищается, чтобы нормально работать", - приводит его слова интернет-сайт KP.RU.

Ранее хирург-онколог рассказал СМИ, что Анастасии Заворотнюк удалили опухоль. Родные по-прежнему не подтвердили и не опровергли информацию о том, что у нее диагностировали глиобластому. По словам специалиста, во время удаления новообразования его коллеги смогли не задеть здоровые ткани. Он также отметил, что данные о состоянии актрисы, которые сообщали журналисты, дают повод для сдержанного оптимизма.

MK.ru
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