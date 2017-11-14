Друг Марьянова рассказал, как актер оказался на “смертельной реабилитации”

На днях нашелся человек, готовый раскрыть новые подробности происшедшего. Им стал друг Дмитрия — продюсер Альберт Могинов. Он знал о том, что Марьянов готовится пройти курс реабилитации и даже разговаривал с ним по телефону, когда тот лежал в злополучном заведении.

Могинов впервые рассказал о том, кто выбрал учреждение, где Марьянов проходил реабилитацию. Как выяснилось уже после смерти Дмитрия, центр этот оказался очень сомнительным: в заведении работали бывшие пациенты и отсутствовали нужные документы для осуществления деятельности, не говоря уже о плачевных условиях содержания. Поклонники задавались вопросом: “Если Дмитрию была необходима реабилитация, то почему же он не обратился в более надежное место?” Могинов признался, что Марьянов рассматривал другие варианты. Альберт возложил ответственность за выбор “смертельной реабилитации” для Дмитрия на его молодую жену Ксению Бик.

“Я тоже считаю, что криминальная составляющая присутствует. Я уверен, что Диму убили. А дальше пусть разбирается следствие. Не буду касаться его взаимоотношений с Ксенией. Но то, что Дима оказался в этой клинике, только на ее совести. У его друзей, у его агента Алевтины были варианты других лечебных заведений, где профессиональные медики могли бы ему оказать помощь”, — рассказал Могинов.

Марьянова увезли в реабилитационный центр, когда Могинова не было в столице. Он созванивался с ним. Дмитрий договорился с другом, что, когда его “подлатают”, они вместе съездят на рыбалку и охоту. Продюсер был последним из друзей актера, кто с ним разговаривал. “Договорились, что это произойдет сразу после премьеры спектакля. После этого у него отобрали телефон — и с ним уже никто не мог связаться. По какой причине забрали мобильник, я не знаю. Это все вопросы к Ксении. А спустя несколько дней я узнал, что моего друга не стало…” — цитирует друга Марьянова Sobesednik.ru.