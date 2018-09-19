Дрейк подал в суд на женщину, которая заявила о беременности от него

Дрейк утверждает, что девушка сфальсифицировала беременность, а также ложно обвинила его в изнасиловании. Он вступил с ней в связь после одного из концертов в 2017 году. При этом, по заявлению певца, секс у них был по обоюдному согласию.
Отмечается, что Лайс разозлилась после того, как Дрейк не согласился взять ее с собой на гастроли.
Ранее сообщалось, что Дрейк удостоился восьми номинаций на American Music Awards, в частности, он претендует на звание исполнителя года.
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