Ради регулярных встреч с Платоном мужчина готов отдать ведущему долю в загородном доме. Недвижимость давно является камнем преткновения между родными и близкими умершей звезды. Единственное требование Копылова к Шепелеву: разрешение чаще видеться с маленьким внуком.

Об этом рассказала ведущая программы "Дела семейные" на телеканале "МИР" Елена Дмитриева. "Споры по поводу наследства, раздела имущества и права на собственность являются одними из самых распространенных тем в наших судебных разбирательствах. Но тем не менее самыми драматичными являются разбирательства по поводу родительских прав и определения места жительства ребенка. Сегодня я буду слушать дело, в котором ребенок оказался заложником финансовых разборок. Трудно представить себе, что ребенка в XXI веке возможно держать в "залоге". Скорее всего, это искаженная позиция одной из сторон. Но реальную ситуацию мы узнаем сегодня во время разбирательства", - заявила она.

Несмотря на то что Жанна Фриске скончалась два года назад, скандал вокруг наследства звезды продолжается до сих пор. Недавно Dni.Ru писали, что россияне оказались поражены подлостью Дмитрия Шепелева. Люди высказали уверенность, что ведущий настраивает сына Платона против родни.

Все началось с того, что на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" Владимир Фриске (Копылов) и подруга Жанны Анна Городжая затронули некое происшествие, которое случилось на поминках певицы. "На поминках поведение Димы – это было за гранью добра и зла. Честно", – изрекла Анна. "Расскажи, не стесняйся. Если надо, привезу человека, которому он сказал: "Я сейчас прыгну..." – отреагировал Фриске. "Я боюсь за свою жизнь, у меня маленький ребенок, Лер, вот серьезно", – ответила Анна. Тогда Лера обратилась к Владимиру, чтобы он рассказал. Тот сообщил: "Про поминки я вообще хочу промолчать".

Позже выяснилось, что состоялась встреча родных Фриске с ее сыном Платоном. Точнее, на свидание с мальчиком пришла только его бабушка Ольга. По словам адвоката семьи, малыш не узнал ее, казался отчужденным и напуганным. Теперь Фриске намерены добиваться более частых встреч с Платоном.