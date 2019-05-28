Дорого богато. Свадьба Потапа и Насти Каменских обошлась почти в 100 тысяч евро

Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей (96 тысяч евро), сообщает StarHit.
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Отмечается, что эта сумма не включает в себя затраты на декор и концертную программу. Сам праздник прошел в итальянском ресторане Fabius рядом с Киевом, куда молодожены пригласили многих звезд шоу-бизнеса, включая Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка.

"Свадьба получилась такая... платежеспособная. Появление Верки было желанием Насти. Да и это уже скорее традиция: на нормальной тусовке должна петь Сердючка — не двойник какой-то. Конечно, никогда бы не взял с них деньги", — рассказал Данилко.

По его словам, теперь Настя Каменских думает о детях. "Не всегда получается совмещать нормальную жизнь и успешную карьеру. Надеюсь, ребята смогут", — добавил артист.

Пара поженилась 23 мая. Каменских опубликовала фотографию в свадебном платье и рассказала, что наступил "тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары". Кроме того, она поблагодарила мужа, который поддержал ее решение в течение долгого времени не раскрывать их отношения.

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A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on May 25, 2019 at 11:06pm PDT
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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on May 24, 2019 at 11:58am PDT
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Lenta.ru

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