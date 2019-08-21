Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой

Жена сына президента США Эрика родила дочку.
D. Trumpas
© AFP / Scanpix

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз после того, как жена его сына Эрика родила дочку. Об этом сообщил в твиттере сам Эрик Люк Трамп.


Это уже второй ребенок в семье Эрика Трампа. Первому сыну, которого назвали в честь отца, исполнится в сентябре два года.

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Президент США Дональд Трамп — отец пятерых детей. Двое его старших детей, Дональд Джуниор и Иванка, — родители пяти и троих детей соответственно.

Дональд Джуниор, Иванка и Эрик Трамп занимают посты вице-президентов в компании Дональда Трампа The Trump Organization.

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