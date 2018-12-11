Дональд Трамп не получит подарка на Рождество от Мелании

«На данный момент она ничего не купила Дональду. Мелания говорит, что его почти невозможно удивить, и часто они вообще не обмениваются подарками на Рождество», — признался инсайдер.

Напомним, в своем аккаунте Twitter первая леди выставила пост с тремя фотографиями, на которых волонтеры тщательно украшают Белый Дом. Сама Мелания в процессе украшения участия не принимала, а лишь наблюдала за кропотливой работой десятков волонтеров, которые решили создать праздничную атмосферу! «Спасибо всем волонтерам нашей великой страны, которые упорно работают, чтобы украсить Белый дом. Не могу дождаться, когда увижу всю эту красоту завтра вечером», — пишет Мелания.

А в предпоследний понедельник ноября традиционно в белом Доме проводится великолепное мероприятие, на котором рождественскую ель привозят во двор на специальной телеге. День выдался теплым и солнечным! Всё прошло по канонам — пока конный экипаж подъезжал к резиденции президента, военный квартет играл рождественские мелодии. Ель была привезена прямиком из Северной Каролины. Штат славится тем, что за всю историю вырастил наибольшее количество елей для Белого дома.

Для украшения Белого Дома выбрали не первую попавшуюся ель. В этом году был проведен конкурс Национальной ассоциации рождественских елей, в котором выиграл житель Северной Каролины Ларри Смит. Именно эту ель привезли на повозке в Белый Дом. Смит сообщил, что выбранное дерево возрастом около 25 лет весит более 350 кг.