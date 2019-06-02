Его заявления о поддержке курса англичан на выход из Евросоюза и симпатии к новому потенциальному премьер-министру в лице бывшего главы МИД Великобритании Борису Джонсону были нивелированы неучтивой фразой о члене королевской семьи.
Трамп назвал 37-летнюю супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган "злобной".
Отвечая на вопрос журналиста британской газеты The Sun, знал ли он, как ранее Меган Маркл отзывалась о нем, Трамп сказал, что впервые об этом слышит.
"Я не знал об этом. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о ее критике в его отношении.
Однако президент США выразил надежду, что Меган отлично справится со своим статусом, приобретенным после свадьбы с принцем Гарри. "Я уверен, что она отлично справится", - сказал Трамп, комментируя то, что она стала частью королевской семьи.
Как сообщает издание, Королева Елизавета II пригласила президента США Дональда Трампа и его супругу на торжественный ужин, приуроченный к визиту высоких гостей в Лондон. Но Меган не будет принимать участия в этих официальных церемониях, так как ее главной заботой является трехнедельный сын Арчи. Однако кроме этой официальной причины существует и иная - она намерена держаться подальше от Трампа, чтобы избежать возможной конфронтации, считает британская газета.
Ранее американская актриса Меган Маркл, до того, как вышла замуж за принца Гарри, очень критически отзывалась о Трампе, называя его "женоненавистником". В 2016 году, поддерживая на выборах Хиллари Клинтон, она заявляла, что может остаться в Канаде после съемок, если Трамп выиграет президентские выборы.
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