Лидия Федосеева-Шукшина отмечала 79-й год рождения вдали от родных – в Санкт-Петербурге. Подруги накрыли для нее роскошный стол в старинном особняке. Рядом с актрисой сидел ее давний друг Бари Алибасов. Дочерей, внуков и правнуков рядом не было. Самые родные люди фактически бросили звезду в такой важный день.
© RIA/Scanpix

"Внуки вообще не помнят о моем дне рождения", – вздохнула Лидия Николаевна. Но, возможно, в этом есть и ее вина. Дочь от первого брака Анастасию Шукшина не растила – они не общаются. Настя, если верить интернету, замужем за начальником контрразведки Анголы генерал-майором Нелсоном Франсишку.

С младшей дочерью Ольгой Шукшина недавно со скандалом делила недвижимость. Девушка через суд требовала у матери свою долю в четырехкомнатной квартире стоимостью 30 миллионов рублей. Потом Ольга уехала в Египет и теперь бывает в России наездами. А мать ждет в гости.

Лидия Федосеева-Шукшина, как уверяют репортеры, вздохнула свободно и не держит обиды на дочь. "Оля мне позвонила и сказала, что купила одеяло. Правда, не мне, а себе", – рассказала она.

Мария Шукшина – средняя дочь актрисы – была в праздничный день на съемках, поэтому мать поздравила по телефону. И только в конце вечера, как свидетельствует программа "Ты не поверишь!" на НТВ, Лидии Николаевне позвонил внук Маши – трехлетний Слава. Малыш трогательно поздравил прабабушку, которую он называет исключительно Лидой.

Dni.ru
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