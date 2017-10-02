"Внуки вообще не помнят о моем дне рождения", – вздохнула Лидия Николаевна. Но, возможно, в этом есть и ее вина. Дочь от первого брака Анастасию Шукшина не растила – они не общаются. Настя, если верить интернету, замужем за начальником контрразведки Анголы генерал-майором Нелсоном Франсишку.
С младшей дочерью Ольгой Шукшина недавно со скандалом делила недвижимость. Девушка через суд требовала у матери свою долю в четырехкомнатной квартире стоимостью 30 миллионов рублей. Потом Ольга уехала в Египет и теперь бывает в России наездами. А мать ждет в гости.
Лидия Федосеева-Шукшина, как уверяют репортеры, вздохнула свободно и не держит обиды на дочь. "Оля мне позвонила и сказала, что купила одеяло. Правда, не мне, а себе", – рассказала она.
Мария Шукшина – средняя дочь актрисы – была в праздничный день на съемках, поэтому мать поздравила по телефону. И только в конце вечера, как свидетельствует программа "Ты не поверишь!" на НТВ, Лидии Николаевне позвонил внук Маши – трехлетний Слава. Малыш трогательно поздравил прабабушку, которую он называет исключительно Лидой.
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