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Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает. «Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу», - начала она свое повествование.
Anastasija Zavorotniuk
Anastasija Zavorotniuk
© Sputnik / Scanpix

Анна добавила, что ей есть, что рассказать, но пока она будет держать всю информацию в тайне. Она находится в поисках опоры, хотя родственники и знакомые ей помогают. Также дочь актрисы надеется, что с поддержкой и молитвами мать выздоровеет.

Пользователи сети выразили сочувствие Анне. «Дай Бог вашей маме и вашей семье преодолеть все эти испытания!» - сотней сообщений такого рода пестрит лента аккаунта девушки.

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Хочу посвятить этот пост всем тем,кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами,но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех🙏🏻 и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье

Публикация от @ anna_zavorotnyuk 7 Мар 2020 в 6:14 PST

Между тем, что происходит с известной актрисой, остается тайной. Анна Заворотнюк-Стрюкова ведет в Instagram страницу поддержки матери, на которой опровергается информация о здоровье артистки, поступающая из различных СМИ. Однако никаких утверждений при этом не делается, что ставит в тупик миллионы россиян.

MK.ru
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