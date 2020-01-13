Дочь Пугачевой и Галкина спела хит матери "Миллион алых роз"

Хитом на стихи Андрея Вознесенского Примадонна решила поздравить композитора Раймонда Паулса, сочинившего мелодию всенародно любимой песни. "С днем рождения, Раймонд!" - написала в подписи к публикации 70-летняя певица.

В комментариях к посту интернет-пользователи восхитились талантами младшей дочери Аллы Борисовны. ""Наследница таланта", "Ох ты! Какой подарок для композитора", "Талантливая, воспитанная, красивая!"" - написали фолловеры.

12 января советский и латвийский композитор Раймонд Паулс отметил свой 84-й день рождения.

Напомним, что у Аллы Пугачевой и Максима Галкина после обращения за услугами к суррогатной матери в 2013 году появились на свет дети - Гарри и Лиза.