Дочь Пугачевой и Галкина спела хит матери "Миллион алых роз"

Хитом на стихи Андрея Вознесенского Примадонна решила поздравить композитора Раймонда Паулса, сочинившего мелодию всенародно любимой песни. "С днем рождения, Раймонд!" - написала в подписи к публикации 70-летняя певица.
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В комментариях к посту интернет-пользователи восхитились талантами младшей дочери Аллы Борисовны. ""Наследница таланта", "Ох ты! Какой подарок для композитора", "Талантливая, воспитанная, красивая!"" - написали фолловеры.
12 января советский и латвийский композитор Раймонд Паулс отметил свой 84-й день рождения.
Напомним, что у Аллы Пугачевой и Максима Галкина после обращения за услугами к суррогатной матери в 2013 году появились на свет дети - Гарри и Лиза.
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