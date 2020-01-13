Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, в котором ее 6-летняя дочь Елизавета исполняет песню из репертуара матери - "Миллион алых роз".
© Instagram

Хитом на стихи Андрея Вознесенского Примадонна решила поздравить композитора Раймонда Паулса, сочинившего мелодию всенародно любимой песни. "С днем рождения, Раймонд!" - написала в подписи к публикации 70-летняя певица.

В комментариях к посту интернет-пользователи восхитились талантами младшей дочери Аллы Борисовны. ""Наследница таланта", "Ох ты! Какой подарок для композитора", "Талантливая, воспитанная, красивая!"" - написали фолловеры.

12 января советский и латвийский композитор Раймонд Паулс отметил свой 84-й день рождения.

Напомним, что у Аллы Пугачевой и Максима Галкина после обращения за услугами к суррогатной матери в 2013 году появились на свет дети - Гарри и Лиза.

MK.ru

Дочь Пугачевой и Галкина спела хит матери "Миллион алых роз"

Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала на...

Шнурову предсказали скорую смерть из-за скандального клипа "Ленинграда" (1)

Православный общественный деятель Сергей Алиев заявил,...

58-летняя Екатерина Андреева поразила поклонников фото в купальнике (6)

58-летняя телеведущая программы «Время» Екатерина...

Галкин вывел Пугачеву и детей в кино: "пушистые и кудрявые"

Телеведущий Максим Галкин , после публикации...

Внук Никиты Михалкова удивил неожиданным поступком после трагедии с моделью Ксенией Пунтус (2)

Известие о трагедии с моделью Ксенией Пунтус потрясло...

TOP новостей

Žiema. 2000 m. 2010 m. žiema 2005 m. žiema

Климатолог предлагает привыкать к новой литовской зиме: это время года изменилось больше всего (2)

"Декабрь еще только начался, а за окном уже глубокая...

Исследование частных одонтологов: зарплаты впечатляют, подозревают сокрытие налогов (26)

80% одонтологических компаний в Литве попадают в группу...

На снятие зеленых стрелок в Вильнюсе ушли сто тысяч, сколько будет стоить их возвращение (14)

Снятие табличек с зелеными стрелками, разрешающими...

Малдейкене вспоминает 13 января: с Калашниковым за спиной я шла по лестнице с 16 этажа (645)

12 января вечером, накануне Дня защитников свободы, в...

Грибаускайте и Наркевиче: такого министра вообще не должно было быть (27)

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что...