Дочь Петросяна объединилась со Степаненко против любовницы отца

Дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина Петросянц вступила в борьбу за наследство отца, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в юмористических кругах.
Евгений Петросян
© Sputknik/Scanpix

По данным издания, дочь встала на сторону своей мачехи Елены Степаненко — они якобы вместе пытаются не дать завладеть имуществом Петросяна его новой спутнице.

"Петросяна стимулирует его личная ассистентка и возлюбленная Татьяна Брухунова. А за Еленой Степаненко стоит не кто иной, как родная дочь юмориста Викторина Петросянц! Именно Викторина — движущая сила этого судебного процесса", — уверен источник.

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По словам адвоката Дмитрия Кузьмичева, делами и финансами юмориста всецело управляет его помощница. "Если комик отсудит имущество, руки у нее будут развязаны и в отношении предметов коллекции", — пояснил Кузьмичев.

Он уточнил, что юмористу принадлежит коллекция фарфора, картин и другого антиквариата — всего около пяти тысяч наименований редких и уникальных предметов. По словам источника, дочери удалось через суд добиться того, чтобы вся коллекция раритетов до окончания разбирательств находилась на хранении у Степаненко в квартире, где она живет и куда не пускает бывшего супруга.

Ранее сообщалось, что представители Русской православной церкви отказали комику Евгению Петросяну в расторжении церковного брака с Еленой Степаненко.

Официально брак Петросяна и Степаненко был расторгнут в ноябре 2018 года. Информация о разводе юмористов появилась еще в августе 2018 года. Процесс был сопряжен с тяжбами о разделе совместно нажитого имущества.

Пара составляла творческий тандем больше 30 лет и нередко выступала на сцене вместе. По разным данным, поженились они в 1985 или 1986 году.

Lenta.ru
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