В интервью изданию Forbes Пескова сравнила протесты в Москве минувшим летом и движение желтых жилетов Франции. По ее словам, основное отличие между ними в том, во время французских протестов «беспредел» исходил от самих протестующих.
«А в России конкретный беспредел, которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идет от правоохранительных органов», - сказала Елизавета Пескова.
Она отметила, что французы во время митингов действовали хаотично без какого-либо плана и просто хотели «смахнуть все рукой со стола» и разрушить. В России же митингующие - это высокоорганизованные люди, которые создают некоммерческие организации и движения, пытаясь участвовать в управлении страной. Кроме того, по словам Песковой, французские протестующие в своей массе консерваторы, которые имеют к власти экономические требования. В то время как в России в митингах участвуют в основном либералы, и их требования носят политический характер.
Говоря о протестах в России, дочь Пескова скептично высказалась об их участниках. По ее словам, среди протестовавших летом в Москве было много подростков, которые ничего не понимают в политике и «насмотрелись каких-то ютьюб-каналов», а затем «вышли на митинг ради лайков».
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