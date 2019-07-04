Дочь Орбакайте сдружилась с детьми Филиппа Киркорова

Дети звезд вместе проводят время на отдыхе.
Ala Pugačiova, Kristina Orbakaitė, Mykolas Orbakas, Filipas Kirkorovas, Maksimas Galkinas
© Instagram

После разрыва с Аллой Пугачевой певец Филипп Киркоров сохранил хорошие отношения ее семьей. Артист дружит и с нынешним мужем Примадонны Максимом Галкиным, и с ее дочерью Кристиной Орбакайте. Они часто видятся, и даже порой отдыхают вместе. Сейчас Киркоров со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином проводит время в США с семьей Орбакайте — мужем Михаилом Земцовым и ее дочкой Клавдией, которой в марте исполнилось 7 лет. Певец даже опубликовал на странице в Instagram совместную фотографию.

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“UNIVERSAL STUDIO” FAMILY TIME!!!✌️ #vacation
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 2 Июл 2019 в 12:21 PDT


Отметим, что дети Киркорова подружились с дочерью Орбакайте. Они почти одного возраста.

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