Дочь Орбакайте сдружилась с детьми Филиппа Киркорова

После разрыва с Аллой Пугачевой певец Филипп Киркоров сохранил хорошие отношения ее семьей. Артист дружит и с нынешним мужем Примадонны Максимом Галкиным, и с ее дочерью Кристиной Орбакайте. Они часто видятся, и даже порой отдыхают вместе. Сейчас Киркоров со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином проводит время в США с семьей Орбакайте — мужем Михаилом Земцовым и ее дочкой Клавдией, которой в марте исполнилось 7 лет. Певец даже опубликовал на странице в Instagram совместную фотографию.
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“UNIVERSAL STUDIO” FAMILY TIME!!!✌️ #vacation
Отметим, что дети Киркорова подружились с дочерью Орбакайте. Они почти одного возраста.
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