27-летняя дочь сатирика Елена отказалась от наследства, сообщает издание со ссылкой на подругу семьи Антонину Саврасову. Женщина живет на Мальте и ведет довольно закрытый образ жизни. Несмотря на многочисленные предложения от телеканалов, она не хочет говорить об утрате и отказывается от интервью и участия в ток-шоу.
Тяжело переживает смерть мужа и вдова Задорнова Елена Бомбина. Как говорит Саврасова, жена и дочь пока не могут оправиться от потери близкого человека и им не до наследства.
Эту информацию изданию неофициально подтвердили в московской нотариальной конторе, где ведут наследственное дело Задорнова. При этом в конторе отметили, что вдова и дочь могут потерять все, если вовремя не начнут оформление наследства. "О своих правах на наследство заявила только первая жена сатирика Велта Задорнова, которая пришла и оставила свои документы, свидетельство о браке с Михаилом Николаевичем. Больше никто не заявил своих прав. Нам известно, что у Задорнова осталась дочь. Но и дочь, и вдова Елена Бомбина устно объяснили, что не хотят претендовать на наследство: мол, у них все есть, - цитирует "КП" сотрудников нотариальной конторы. - Вообще-то это странная ситуация. Нотариус через помощников Задорнова передал дочери сатирика, что она должна в таком случае написать письменный отказ от наследства. Ведь по закону она наследница первой очереди, и ее права нельзя ущемлять. Если никто из наследников не заявит о своих правах в отведенный для этого полугодовой срок, единственной наследницей станет первая жена Задорнова. И дальше лишь через суд можно будет это оспорить. Первая жена доказывает, что они до последнего жили вместе с Задорновым".
Как выяснили журналисты издания, Задорнов финансово помогал первой супруге и поддерживал с ней теплые отношения. В одном из ЗАГСов "КП" подтвердили, что он официально развелся с Велтой и оформил брак с Еленой Бомбиной. По этой причине именно вдова и дочь являются наследниками первой очереди. И если они своевременно не вступят в права наследования, все может достаться первой супруге, пояснили изданию юристы.
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