Дочь артиста Алевтина рассказала, что инсульт у ее отца случился на улице. Он бродил в районе "Мосфильма", недалеко от своего дома, как потерянный.
Сейчас, по ее словам, состояние Михаила Кокшенова стабилизировалось, хотя он и остается в реанимации, пишет "Комсомольская правда".
"Отец в сознании, разговаривает, руки и ноги тоже активны", — сообщила дочь легендарного актера, добавив, что его активно лечат, за ним хорошо ухаживают в больнице, назначили различные процедуры. Утром 18 октября врачи оценивали состояние Кокшенова как тяжелое.
Актер снялся почти в сотне фильмов, среди которых, в частности, такие известные киноленты, как "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Не может быть!" и многие другие.
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