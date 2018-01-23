Дочь Михаила Державина раскрыла правду о последних днях его жизни

“Мы были в больнице вечером, а ночью врачи сообщили, что он умер. В последние дни папа уже не мог разговаривать, медленно угасал, но мы все равно рассказывали ему какие-то истории, а он слушал”, — поведала Мария.

Для всех членов семьи Державина его уход стал большим испытанием. Внуки Михаила Михайловича души в нем не чаяли, ведь дедушка всегда был к ним добр, проявляя максимальную заботу. Сейчас близких актера поддерживает его близкий друг Александр Ширвиндт. На похоронах приятеля он произнес трогательную речь.

Несмотря на то, что Державин долго болел, он не успел составить завещание. Однако, по мнению Марии, это не станет проблемой для родственников.

“Роксана Бабаян, супруга моего отца жива, и я желаю ей долгих лет. Она будет владеть всей собственностью отца, у меня к этому нет никаких претензий. Мы с Роксаной в прекрасных отношениях. Она обожает моих детей, ведь нянчит их с пеленок. Моя мама также с ней дружит. Так что никаких вопросов касательно наследования денег или недвижимости не будет”, — подчеркнула Буденная.

Мария отметила, что вся семья морально готовилась к уходу Михаила Михайловича, но они до последнего надеялись на чудо. Незадолго до смерти артист записал обращение к поклонникам, которое позже было показано в эфире программы “Сегодня вечером”. По ходу видео актер вспоминал работу в качестве ведущего в передаче “Кабачок”.

“Дорогие друзья, наша встреча подошла к концу. Настало время попрощаться с вами и сказать вам: “Всего вам доброго!” — сказал Михаил Державин в финале своего обращения.

Поклонники предположили, что артист предчувствовал скорую смерть. Они поддержали родственников Державина в желании не омрачать память о нем судебным тяжбами, касающимися наследства.