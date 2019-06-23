Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца

Как стало известно СМИ, 28-летняя Инга ушла от своего мужа - марокканского журналиста Нури Вергезе.
Инга и Нури познакомились порядка 10 лет назад, во время учебы, долгое время встречались и в начале 2017 года узаконили свои отношения. Сперва состоялась камерная церемония в Лондоне, на которую пригласили полтора десятка гостей. Тогда знаменитый отец невесты не присутствовал на торжестве из-за плотного рабочего графика. Однако спустя несколько месяцев именно папа повел дочь под венец во время пышного празднования на родине жениха.
Спустя всего два года семейная жизнь затрещала по швам, пишет "Стархит". Неизвестно, оформила ли Инга Меладзе официальный развод с мужем, но расставание выглядит окончательным. Девушка вернулась в Москву и уже начала собственный бизнес - создание ювелирных украшений.
Причины развода неизвестны. Как пишет "Стархит" со ссылкой на источник в окружении семьи Меладзе, развод стал "болезненной историей", о которой девушка старается не говорить. "В семье это табу", - заявил источник издания.
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Однако затем чувства вспыхнули по-настоящему.
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