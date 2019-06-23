Старшая дочь певца Валерия Меладзе вернулась на постоянное проживание в Москву после долгих лет жизни за границей.
© Organizatorių nuotr.

Как стало известно СМИ, 28-летняя Инга ушла от своего мужа - марокканского журналиста Нури Вергезе.

Инга и Нури познакомились порядка 10 лет назад, во время учебы, долгое время встречались и в начале 2017 года узаконили свои отношения. Сперва состоялась камерная церемония в Лондоне, на которую пригласили полтора десятка гостей. Тогда знаменитый отец невесты не присутствовал на торжестве из-за плотного рабочего графика. Однако спустя несколько месяцев именно папа повел дочь под венец во время пышного празднования на родине жениха.

Статьи по теме:
Две семьи Константина Меладзе: почему продюсер много лет утаивал роман с Верой Брежневой
И Меладзе туда же. Певец снялся в клипе модного рэпера

Спустя всего два года семейная жизнь затрещала по швам, пишет "Стархит". Неизвестно, оформила ли Инга Меладзе официальный развод с мужем, но расставание выглядит окончательным. Девушка вернулась в Москву и уже начала собственный бизнес - создание ювелирных украшений.

Причины развода неизвестны. Как пишет "Стархит" со ссылкой на источник в окружении семьи Меладзе, развод стал "болезненной историей", о которой девушка старается не говорить. "В семье это табу", - заявил источник издания.

MK.ru
Статьи по теме:

Жена рассказала про уход Меладзе из семьи (2)

Альбина Джанабаева не понимает, зачем некоторые люди...

Знаменитости

Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца

Старшая дочь певца Валерия Меладзе вернулась на...

Тимати рассказал, сколько зарабатывает на бургерах

Сеть приносит рэперу неплохой доход.

Прохор Шаляпин признался, что их отношения с Цымбалюк-Романовской были пиар-ходом

Однако затем чувства вспыхнули по-настоящему.

Эконом-класс и дешевая гостиница: у Анастасии Волочковой проблемы с финансами? (2)

Подробности вояжа балерины в Анапу.

Тело Элины Быстрицкой хотят эксгумировать

Друзья великой актрисы отправили соответствующий...

TOP новостей

Vasaros atidarymo šventė „Sveika, Neringa!“

Курорты литовского взморья предлагают множество новых развлечений: чем заняться, отдыхая у моря? (6)

Лето на литовском побережье это не только море,...

IKI parduotuvė po atviru dangumi Stokrotka

"Могучей четвёрке" литовских торговых сетей поддаются любые границы (97)

Когда едешь по Польше , рябит от имен зарубежных...

Fotomontažas Bendrabutis Kėdainiuose Bendrabutis Kėdainiuose Bendrabutis Kėdainiuose Bendrabutis Kėdainiuose

Жители общежития условия сравнивают с карцером: нет горячей воды, летом - блохи (50)

Европейский Союз. 21 век. Время технологий и инноваций....

Что делать, если вы потеряли водительские права: процедура проще, чем кажется

В среднем около 1150 водителей в месяц обращаются в Regitra...

Специалисты предупреждают: из-за изменения климата распространяются опасные бактерии (2)

Живущие в океане бактерии человеческого тела...