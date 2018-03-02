Дочь Маши Распутиной бесследно исчезла

Брат Лидии, Алексей, забил тревогу, ведь его сестра до сих пор не подавала документы на данную недвижимость. Об этом стало известно из уст артистки Ольги Мюнхаузен, которая дружила с покойным Владимиром Ермаковым. По ее словам, Алексей сам позвонил ей и сообщил тревожные новости о сестре. Алексея беспокоит, что Лидия пока не подала документы на вступление в наследство. Об этом представителям СМИ рассказала коллега и приятельница Владимира Ермакова Ольга Мюнхаузен. Утверждается, что женщина не торопится заявлять свои права на четырехкомнатную квартиру в Москве, перешедшую к ней от отца Владимира Ермакова.
“На днях мне позвонил Алексей Ермаков и сказал, что он открыл у нотариуса наследственное дело, а сестру найти не может. Она прописана в развалюхе в Сергиевом Посаде, но там ее нет. Что говорить, если последние полгода до своей смерти ее не мог найти даже родной отец. Телефон она отключила и нигде не появлялась”, — цитируют в прессе артистку пародийного жанра.
Сама Маша Распутина не желает говорить с журналистами на тему дочери. Известно, что у артистки непростые отношения с Лидией. На протяжении длительного периода времени звезда не могла наладить общение с наследницей. Лишь около двух лет назад Распутина воссоединилась с Лидией. Встречу близких людей показали в эфире программы “Новые русские сенсации”. Семья Маши приняла Лидию в свой дом, а также устроила ей торжественный ужин в ресторане на Рублево-Успенском шоссе.
Известно, что у Лидии есть проблемы со здоровьем, поэтому она наблюдается у врачей. Вполне возможно, что дочь Распутиной сейчас находится в медицинском учреждении. По крайней мере, знакомые ее отца Владимира Ермакова не исключают такую вероятность. “На могилу к отцу она так ни разу и не приехала”, — добавила Ольга Мюнхаузен в интервью “Экспресс-газете”.
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