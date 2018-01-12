По мнению Маши, главное — это сила воли, призналась школьница в интервью журналу Hello.
“Сначала это было правильное питание и спорт, потом разные диеты. На самом деле я просто захотела и похудела. Нет в этом ничего такого. Вот насколько уж я ленивая и слабохарактерная, но сбросила порядка 30 килограммов. По-хорошему, это любому человеку под силам, просто надо было сильно захотеть. И нельзя сказать, что это было архисложно”, — рассказала девушка.
Любовь Толкалина отметила, что старается следить за питанием дочери. Как любая мать, актриса переживает за наследницу.
“Я пытаюсь кормить ребенка буквально из ложечки. Заставляю ее съесть хотя бы кусочек запеканки. Торгуюсь. За деньги”, — поведала знаменитость.
Несмотря на то, что Егор Кончаловский и Любовь Толкалина разошлись в начале января 2016 года, они регулярно общаются, поскольку отец не оставил дочь и принимает активное участие в ее воспитании.
Мария сейчас учится в 10 классе Красносельского лицея и планирует поступить в МГУ на искусствоведа или в Академию художеств имени Репина в Санкт-Петербурге.
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