По мнению Маши, главное — это сила воли, призналась школьница в интервью журналу Hello.

“Сначала это было правильное питание и спорт, потом разные диеты. На самом деле я просто захотела и похудела. Нет в этом ничего такого. Вот насколько уж я ленивая и слабохарактерная, но сбросила порядка 30 килограммов. По-хорошему, это любому человеку под силам, просто надо было сильно захотеть. И нельзя сказать, что это было архисложно”, — рассказала девушка.

Любовь Толкалина отметила, что старается следить за питанием дочери. Как любая мать, актриса переживает за наследницу.

A post shared by Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) on Jan 7, 2018 at 7:19pm PST

“Я пытаюсь кормить ребенка буквально из ложечки. Заставляю ее съесть хотя бы кусочек запеканки. Торгуюсь. За деньги”, — поведала знаменитость.

Несмотря на то, что Егор Кончаловский и Любовь Толкалина разошлись в начале января 2016 года, они регулярно общаются, поскольку отец не оставил дочь и принимает активное участие в ее воспитании.

Мария сейчас учится в 10 классе Красносельского лицея и планирует поступить в МГУ на искусствоведа или в Академию художеств имени Репина в Санкт-Петербурге.