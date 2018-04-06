Дочь Кобейна записала свою первую песню в годовщину смерти отца

Фрэнсис Бин Кобейн, дочь лидера группы Nirvana Курта Кобейна и певицы Кортни Лав, выпустила дебютную песню, приурочив ее к годовщине смерти отца. Она исполнила композицию на видео, которое опубликовала в Instagram.

В комментариях к посту Кобейн подчеркнула, что хотела бы сыграть свою песню на гитаре, но не может сделать этого из-за маникюра. "Мне кажется, я видела тебя, когда была маленькой. Мне кажется, я нашла тебя", — поется в композиции.

Фрэнсис Бин Кобейн родилась в 1992 году. В апреле 1994 года ее отец был обнаружен мертвым у себя дома в Сиэтле. Официальная версия гласит, что причиной смерти музыканта стал суицид.

Lenta.ru
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