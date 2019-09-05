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Отметим, 16-летняя Александра Крутая сейчас проживает в Америке и до окончания учебы ей осталось два года. В школе, где она учится, нет строгой формы, поэтому девушка надела достаточно откровенный наряд — красный укороченный топ и мини-шорты.
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