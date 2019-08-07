Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга не верит в подлинность семейной идиллии матери и продюсера Бари Алибасова, которые узаконили свой брак в ноябре прошлого года. В этом она призналась в интервью "Собеседнику".
"Я не знаю, зачем был нужен этот брак, — недоумевает Шукшина-младшая. — Недавно мама мне призналась, что совместного быта у них не было, секса тоже. Это признание меня расстроило. Напрашивается вопрос: зачем тогда все эти шоу со свадьбами-женитьбами?". К тому же Ольга возмущена поведением Алибасова, которое, по ее мнению, лишь позорит уважаемую актрису.
Шукшина-младшая опасается, что Бари Каримович может использовать родительницу в корыстных целях. "Меня беспокоит интеллектуальное наследие отца — его надо развивать на благо миллионов людей. Переживаю и за здоровье мамы. Она выглядит совершенно растерянной в окружении незваных гостей, которые ходят в квартиру Шукшина, как к себе домой. Могу сказать, что лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова. Поэтому я требую развода. Хочу спросить у Бари: зачем эти фотосессии за столом отца? Есть фото, где он точь-в-точь копирует папу, а мама при этом держит в руках книгу. Сколько бы Бари ни фотографировался у нас в квартире, я не верю в этот брак", — заявила Ольга.
Напомним, еще недавно Федосеева-Шукшина не общалась с дочерью, но со временем родственницам удалось простить друг друга.
Дочь Федосеевой-Шукшиной: Мама призналась, что совместного быта и секса с Алибасовым у них не было
Ольга Шукшина не может принять Бари Алибасова в семью.
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