Дочь Эдуарда Успенского: всю жизнь он поддерживал секту

Ближайшие родственники стали вскрывать шокирующие подробности жизни писателя в программе “Ты не поверишь”. Успенский был жесток со своими детьми, был домашним тираном и членом тоталитарной секты — такие утверждения высказывали участники программы. И главным обличителем умершего писателя стала его родная дочь Татьяна. Наследница признается, что она долго скрывала, каким был на самом деле ее отец, потому что его книжками зачитывались дети, и писатель был знаменит на весь мир. Но сейчас женщина признается, что при мысли об отце ее начинает трясти, такой невыносимой была ее жизнь в родительском доме.

Когда она была маленькой, отец и его вторая жена Елена, отдали девочку в настоящую секту якобы на лечение.

“Я там была четыре года. Там детей били. Успенский поддерживал эту секту всю жизнь. Лет тридцать и до конца поддерживал”, — вспоминает Татьяна.

В результате девочка сбежала домой. Но там ее ждала мачеха Елена, вторая супруга писателя, которая, по ее словам, выгоняла из квартиры.

“Мачеха нас выживала. Такая история Золушки. Может быть, если бы не она, я бы пошла на прощание с отцом. Но она злой человек, нехороший. Есть вещи, которые делать нельзя!” — заявила Татьяна.

Дочь ушла из дома, когда ей исполнился 21 год, вышла замуж и родила дочь Екатерину и сына, которого назвала в честь отца Эдуардом. Их отношения немного наладились, когда Успенский женился в третий раз на телеведущей Элеоноре Филиной, но брак распался. Позже Элеонора признавалась, что Успенский был очень тяжелым человеком, и в последние годы жизни с ним она принимала антидепрессанты.

Друзья Эдуарда Успенского, наоборот, считают его дочь неблагодарной и корыстной. Ведь даже в болезни Татьяна не поддерживала отца, несмотря на то, что он обеспечил ее абсолютно всем — и квартирой, и машиной. Рядом с ним была только жена Елена, с которой они вновь поженились спустя 15 лет после расставания, а приемные дочери-двойняшки Светлана и Ирина держали его за руку в момент его кончины. И теперь семья опасается, что родная дочь вступит в битву за наследство, которое оценивается в 200 миллионов рублей и включает в себя дом в элитном поселке в Подмосковье, коттедж в Анапе и три квартиры в Москве. Правда, сама Татьяна уверяет, что бороться за миллионы отца не станет, потому что уважает его волю.