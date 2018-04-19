Судя по всему, на днях Мария устроила вечеринку baby shower, посвященную грядущему пополнению в семье. Поздравить Хворостовскую пришли ее самые близкие друзья. Молодая женщина поблагодарила их за внимание и поддержку.

A post shared by Maria Hvorostovsky (@mariahvo) on Apr 15, 2018 at 1:46pm PDT

“Спасибо всем, кто пришел, особенно Элли, Линдси и Анне Бэрри. Вы были великолепны, и мне очень повезло, что в моей жизни есть такие замечательные женщины. Плюс еще один на подходе!” — написала Мария в микроблоге.

Отметим, что мать Марии — балерина Светлана Иванова, первая супруга Дмитрия Хворостовского. Певец познакомился с будущей женой в Красноярском театре оперы и балета. На тот момент Светлана находилась в разводе и в одиночку воспитывала дочь Марию. Связь Ивановой и Хворостовского не была одобрительно встречена общественностью. Педагоги запрещали Дмитрию встречаться с артисткой, однако тот никого не слушал.

A post shared by Maria Hvorostovsky (@mariahvo) on Dec 24, 2017 at 8:31am PST

В 1991-м влюбленные узаконили отношения, а спустя три года переехали в Лондон. Там у пары родились близнецы Александра и Данила. Хворостовский удочерил наследницу Светланы от первого брака Марию. В конце 90-х супруги приняли решение расстаться. В 2015-м Иванова внезапно скончалась от осложнений после менингита. Второй женой знаменитого певца стала Флоранс, подарившая ему сына Максима и дочь Нину.

Родной отец Марии Хворостовской — музыкант Анатолий Иванов, живущий в Абакане. Известно, что он поддерживает отношения с дочерью, которая периодически приезжает к нему из Великобритании.