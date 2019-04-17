укьянова отметила, что диагноз уточняется. По словам Венедиктова, состояние писателя тяжелое, но стабильное. Он второй день находится в реанимации.

Главный редактор местной «Независимой уральской газеты» Линар Мингазов рассказал «Снобу», что Быков лежит в отделении нейрохирургии в больнице номер 22 скорой медицинской помощи. Источник «Сноба» в минздраве Башкирии отметил, что с Быковым работают лучшие республиканские специалисты. Ситуация находится на контроле у врио главы Башкортостана Радия Хабирова.

Что еще известно:

Быков прилетел в Уфу, чтобы выступить на лектории «Прямая речь». Далее у него были запланированы лекции с Москве и Риге, их перенесли.

«Комсомольская правда» писала, что после госпитализации писатель впал в кому. Телеграм-каналы Mash и Baza сообщают, что у Быкова мог случиться отек или опухоль мозга. Подтверждения этим данным нет.