На съемках документального фильма “Нагиев — это моя работа” телеведущий признался, что не смог купить себе загородный дом мечты. По словам мужчины, цена на недвижимость оказалась неподъемной.

“Мне сразу понравился этот дом, но не было у меня таких денег, чтобы сразу его купить. Я столько не зарабатываю. Но мне повезло. Оказалось, что владелец дома является фанатом прапорщика Задова. Он меня, конечно, узнал и оформил рассрочку на десять лет. Теперь выплачиваю”, — поведал мужчина.

На территории своего огромного особняка в несколько этажей Дмитрий появляется нечасто. Сейчас мужчина невероятно востребован в профессии, поэтому он много гастролирует и практически все время проводит на съемочной площадке. Нагиев не стал впускать съемочную группу внутрь дома, но зато показал большую предусадебную территорию, усеянную цветами. По словам звезды, только здесь он может по-настоящему отдохнуть и расслабиться.

Многие поклонники телеведущего уверены, что его профессиональная активность объясняется исключительно меркантильностью. Сам же Дмитрий опровергает подобные гипотезы. По словам артиста, он трудится ради искусства.

A post shared by Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) on Nov 29, 2017 at 8:34am PST

“Когда творческий человек начинает работать только ради денег, он пропадает, начинается крах карьеры. Артист должен работать ради зрителей. Ради одного, двух человек, миллиона. Именно поэтому я из всех сил своих скромных пыжусь, чтобы казаться разным, быть интересным”, — заявил Нагиев.

Из-за постоянной занятости Дмитрию приходится жертвовать общением с близкими и родными. Так, сын телеведущего Кирилл уже давно привык к постоянным съемкам отца. Молодой человек уже много лет пытается съездить с родителем в отпуск, но тот отказывается, ссылаясь на рабочие дела.

Нагиев с удовольствием рассказывает о творческих планах и грядущих проектах, а вот о личной жизни предпочитает не распространяться. По словам телеведущего, у него случаются романы, но его женщинам хватает мудрости не рассказывать об этом окружающим.

“Мои женщины купаются во внимании, и поэтому им хватает мудрости не распространяться об отношениях. Поверьте, у меня были известные возлюбленные, самодостаточные, добившиеся больших высот в профессии. Именно поэтому им всегда хватало своей популярности”, — рассказал Нагиев.

Сейчас телеведущий активно снимается в кино и ведет телевизионные программы. Он не намерен сбавлять обороты, ведь чувствует конкуренцию со стороны молодого поколения. Однако поклонники Дмитрия уверены, что сейчас у него просто нет соперников в борьбе за зрительские сердца.